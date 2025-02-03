Боец Витрук: Павловичу была нужна безопасная победа в бою с Розенстрайком

Чемпион АСА в легчайшем весе Павел Витрук прокомментировал успех российского бойца Сергея Павловича в бою с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, россиянину нужна была максимально безопасная победа, ведь он шел на двух поражениях. Он поставил задачу вернуться победителем, чтобы восстановиться морально и вновь обрести уверенность, пояснил чемпион.

«Уверен, уже в следующем поединке он будет выступать в своем репертуаре», — заявил Витрук.

Боец назвал неактуальным реванш с Александром Волковым, ведь Павловичу, на его взгляд, необходимо «набрать обороты».