Боец Шлеменко позитивно оценил решение ММА восстановить членство союза России

Исполком Международной федерации ММА восстановил членство Союза ММА России, благодаря чему российские юниоры смогут вновь участвовать в международных соревнованиях с флагом и гимном страны. В беседе с ИА НСН мнение высказал российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.

По его словам, возможность выступать на международной арене под национальным флагом и гимном станет важным стимулом для российских спортсменов и поможет им строить профессиональную карьеру.

«Мы выступаем лучше всех. У нас порядка 5000 детей ездят на соревнования — одна из крупнейших сетей школ в мире. Россия постоянно показывает хороший результат — у нас порядка 10 чемпионов мира», — напомнил боец.

Он также отметил, что такие турниры — это шанс вырасти профессионально, ведь соревнования с сильнейшими соперниками закаляют характер и становятся первой ступенькой в спортивной карьере.