Боец Моралес заявил о желании провести поединок с Махачевым

Эквадорский боец UFC Майкл Моралес выразил намерение провести поединок с российским спортсменом Исламом Махачевым. Об этом сообщил RT со ссылкой на публикацию в социальных сетях.

Моралес назвал потенциального противника легендарным бойцом, подчеркнув отсутствие желания принижать его заслуги.

«Он сделал свое дело и уже завоевал два титула, однако я тоже жажду завоевать пояс», — отметил спортсмен.

Напомним, 16 ноября 2025 года Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену в поединке за пояс чемпиона UFC в полусреднем дивизионе.