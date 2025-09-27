Боец Монсон призвал США извиниться перед российским паралимпийцами

Контролирующие международные спортивные структуры власти США обязаны принести извинения паралимпийским спортсменам за их многолетний нейтральный статус в соревнованиях. Об этом в комментарии RT заявил боец MMA Джефф Монсон.

Он подчеркнул, что политики не должны влиять на мировой спорт и не могут диктовать правила атлетам, которые проводят долгие годы в тренировках, чтобы представлять свои страны.

«Им нужно извиниться перед параатлетами, перед другими спортсменами, которых они подвергли санкциям и не допускали к соревнованиям. Они лишили этих атлетов мечты по политическим мотивам», — заявил Монсон.

В субботу, 27 сентября, Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета отказалась от продления действующих с 2014 года ограничений против российской сборной.

Это решение позволит российским паралимпийцам принять участие в зимних Играх в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в национальной форме, с государственным флагом и гимном.

В пресс-службе Российского паралимпийского комитета заявили, что норма распространится и на другие международные соревнования по легкой атлетике, плаванию, пауэрлифтингу, следж-хоккею и пулевой стрельбе.