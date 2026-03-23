Боец ММА Емельяненко поддержал развитие женских единоборств

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко в интервью ИА НСН заявил, что женские единоборства способствуют популяризации спорта, а женщинам важно уметь постоять за себя.

Ранее президент Союза ММА России Сергей Фатеев сообщил, что женские смешанные единоборства официально признаны видом спорта. Емельяненко поддержал это решение.

«Спортсмены защищают честь города на соревнованиях, но и все остальные должны быть готовы постоять за себя, свою семью и за Родину», — отметил боец.

Емельяненко также выразил надежду на успехи российских спортсменок на международной арене.