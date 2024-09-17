Благотворительный забег «Пульс добра» прошел в Коломне
В Коломне прошел благотворительный забег «Пульс добра». Организатором акции стал благотворительный фонд «Исток», а поддержали ее профессиональные спортсмены, звезды, журналисты и простые жители города.
«Вот уже много лет мы поддерживаем детские социальные учреждения Коломенского округа для того, чтобы сделать их жизнь более комфортной», — рассказала президент фонда Екатерина Богдасарова.
Маршруты длиной в 300, 600 метров, три, 10 и 21 километр проложили через пейзажи древнего города, в частности вдоль стен древнего кремля. Чтобы стать участником полумарафона, нужно было сделать взнос. При этом число участников исчислялось тысячами. Среди них — дети-сироты и дети с особыми потребностями из более чем 25 социальных учреждений Подмосковья.
Старт забегу давали чемпионы и призеры Олимпийских игр Евгений Рылов, Даниил Алдошкин и Александр Бондарь.
«В данном состязании, я думаю, очень важен другой аспект — благотворительность. И важно здоровье детей. Неважно, какое место ты сегодня займешь, главное — получить положительные эмоции», — высказался последний.
И вот – награждение: на пьедестале – самые быстрые, но проигравших здесь нет точно. Каждый участник помог Коломенскому семейному центру «Вдохновение» – вырученные средства пойдут на техническое оснащение детской библиотеки инновационным оборудованием.
Подобный забег проходит уже в седьмой раз. В 2017 году его признали «Лучшим социальным проектом России». В программе также предусмотрены мастер-классы, аттракционы, а для утоления голода развернули полевую кухню. На сцене в поддержку участников выступили музыканты группы «Танцы минус».