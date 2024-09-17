Благотворительный забег «Пульс добра» прошел в Коломне

В Коломне прошел благотворительный забег «Пульс добра». Организатором акции стал благотворительный фонд «Исток», а поддержали ее профессиональные спортсмены, звезды, журналисты и простые жители города.

«Вот уже много лет мы поддерживаем детские социальные учреждения Коломенского округа для того, чтобы сделать их жизнь более комфортной», — рассказала президент фонда Екатерина Богдасарова.

Маршруты длиной в 300, 600 метров, три, 10 и 21 километр проложили через пейзажи древнего города, в частности вдоль стен древнего кремля. Чтобы стать участником полумарафона, нужно было сделать взнос. При этом число участников исчислялось тысячами. Среди них — дети-сироты и дети с особыми потребностями из более чем 25 социальных учреждений Подмосковья.