БК «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Бэйконом

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с американским игроком Дуэйном Бэйконом. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу БК.

Соглашение с 28-летним атакующим защитником рассчитано до конца сезона-2024/25.

Бэйкон провел 277 матчей за четыре сезона в Национальной баскетбольной ассоциации. Там он играл за команды «Шарлотт Хорнетс» и «Орландо Мэджик».

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