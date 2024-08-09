БК «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Бэйконом
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с американским игроком Дуэйном Бэйконом. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу БК.
Соглашение с 28-летним атакующим защитником рассчитано до конца сезона-2024/25.
Бэйкон провел 277 матчей за четыре сезона в Национальной баскетбольной ассоциации. Там он играл за команды «Шарлотт Хорнетс» и «Орландо Мэджик».
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