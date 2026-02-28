БК «ЧБК» объявил об уходе атакующего защитника Суворова

Защитник атакующего плана Глеб Суворов больше не выступает за команду «ЧБК». Челябинский баскетбольный клуб официально объявил о расставании с игроком, сообщил «Курс дела».
Контракт был прекращен по взаимному согласованию сторон.
Суворов значительную часть профессиональной карьеры провел в структуре московского БК «Химки». Летом прошлого года он перешел в состав «Челбаскет», став вскоре одним из ключевых игроков и даже временно исполняющим обязанности капитана коллектива.
