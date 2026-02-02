Бивол анонсировал возможное возвращение на ринг в мае

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал boxingnews24 о своих планах вернуться на ринг после операции.

По его словам, он чувствует себя лучше и сильнее спустя шесть месяцев после хирургического вмешательства и надеется вернуться в мае. Сейчас активно обсуждаются вопросы защиты титула IBF и возможный поединок против Михаэля Айферта. «Почему бы и нет?» — задается вопросом Бивол.

В феврале прошлого года Дмитрий Бивол одержал победу над Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Их первый поединок завершился победой Бетербиева, написал RT.

Ранее IBF приказала Биволу приступить к организации боя с претендентом на чемпионский пояс.