Биатлонистка Шевченко заявила, что допуск российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду зависит от политических факторов

Биатлонистка Наталия Шевченко выразила мнение, что допуск российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Италии зависит не от их собственных достижений, а от политических факторов. В интервью RT она призвала сосредоточиться на текущих соревнованиях, проводящихся внутри страны, вместо размышлений о возможности попадания на международные соревнования.

Шевченко подчеркнула, что все гонки важны, даже если проходят в начале сезона и требуют высоких физических затрат. Спортсменка упомянула трудности, возникающие на трассе в Сочи, отметив, что ей сложно сохранять высокий темп на протяжении всей дистанции.

Отвечая на вопросы о подготовке, Шевченко сказала, что ее главная цель — демонстрировать лучшие результаты, несмотря на усталость и сложность первых этапов сезона. Она также раскрыла некоторые секреты тренировки, упомянув смену местоположения в свободный день, позволяющую отдохнуть и восстановить энергию.