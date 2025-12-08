Биатлонистка Домрачева сообщила о планах возобновить работу над коллекциями своего бренда одежды
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала в беседе с NEWS.ru, что ее личный бренд спортивной одежды изначально был создан как хобби и продолжает существовать в этом формате.
Спортсменка призналась, что после появления дочери у нее практически не остается времени на это увлечение.
«Мы сделали много интересных моделей, сама с удовольствием их использую во время тренировок. Но в момент плотной работы в Китае, а затем и с появлением младшей дочери времени на работу с коллекциями практически не остается», — отметила Домрачева.
Она назвала осознанным решение отложить творческое занятие. При этом биатлонистка пообещала вернуться к работе над коллекциями чуть позже и допустила изменение концепции.