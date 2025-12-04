Биатлонистка Домрачева призналась, что возвращение в Белоруссию для ее семьи было вопросом времени

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева дала интервью NEWS.ru . В беседе она рассказала, что приняла решение выступать за Белоруссию после возвращения из Нягани в 2004 году.

По словам спортсменки, на тот момент она была одной из сильнейших биатлонисток своего возраста в России.

«Я уезжала не потому, что меня что-то не устраивало, а потому, что возвращение в Белоруссию для нашей семьи было лишь вопросом времени», — призналась Домрачева.

Она напомнила, что родилась в Минске. Там же прошла часть ее детства под присмотром бабушек и дедушек.