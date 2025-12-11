Биатлонистка Домрачева призналась, что путаница с «лежкой» и «стойкой» стала главным курьезом в карьере

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева дала эксклюзивное интервью NEWS.ru . В беседе она рассказала о главной ошибке, совершенной за время выступлений.

Спортсменка подтвердила, что самой запоминающейся курьезной ситуацией стало ее выступление на Кубке мира в Оберхофе в 2009 году, когда она случайно перепутала «лежку» и «стойку».

«Хотя на протяжении всех лет соревнований и тренировок было много смешных, веселых ситуаций, но этот момент, конечно, стал самым публичным, самым известным», — отметила Домрачева.

По ее словам, такие казусы происходят достаточно часто в биатлоне: спортсмены могут ошибиться с количеством штрафных кругов или попасть в чужие мишень. Обычно это связано с глубоким сосредоточением на гонке, из-за которого некоторые детали теряются из-под контроля.