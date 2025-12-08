Биатлонистка Домрачева призналась, что опыт работы в сборной Китая подтолкнул ее к получению диплома диетолога

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала в беседе с NEWS.ru , почему решила стать диетологом.

Биатлонистка призналась, что опыт работы в сборной Китая побудил ее получить диплом врача.

«Диплом диетолога получила после завершения работы в Китае, во время беременности второй дочерью. Именно китайский опыт подтолкнул погрузиться в тему диетологии чуть глубже», — сообщила Домрачева.

Она пояснила, что стремилась систематизировать питание спортсменов, чтобы у них было достаточно сил для тренировок.