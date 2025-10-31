Биатлонист Поварницын сообщил, что после серии отстранений от международных турниров ему стало трудно находить мотивацию

Российский биатлонист Александр Поварницын, победитель чемпионата России, откровенно поделился своими мыслями о продолжении спортивной карьеры в условиях отстранения от крупных международных турниров. В интервью «Матч ТВ» он отметил, что после серии запретов ему стало трудно находить мотивацию для дальнейшего участия в соревнованиях.

Поварницын подчеркнул, что спорт для него не только хобби, но и профессиональный путь, в котором хочется добиваться поставленных целей. Однако, по его словам, из-за невозможности выступать на международных чемпионатах спортсменам становится сложно поддерживать мотивацию и желание двигаться вперед, написал RT.

Спортсмен выразил разочарование и обиду из-за сложившихся обстоятельств, подчеркнув, что карьера спортсмена коротка, и важно успеть достичь максимального результата за отведенный промежуток времени. Он также отметил, что продолжает тренироваться и надеяться на возможность вернуться на международные турниры в ближайшем будущем.