Биатлонист Халили признался, что начало сезона выдалось для него трудным
Известный российский биатонист Карим Халили признался, что текущий сезон проходит для него непросто. По его словам, начало сезона складывалось успешно, но затем он столкнулся с двумя неожиданными болезнями в декабре, что привело к проблемам. Об этом написал RT.
Биатлонист решил провести несколько дней без тренировок, рассчитывая, что это поможет, однако болезнь оказалась более серьезной, чем предполагалось.
«Покатался буквально час, понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. С этого момента всё и пошло чуть-чуть не так, как хотелось», — сообщил Халили.
Перед тренировочным сбором в Сочи спортсмен планирует набрать нужную форму.