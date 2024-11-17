Биатлонист Бабиков сказал, что готов завершить карьеру из-за нехватки патронов
Российский биатлонист, чемпион мира Антон Бабиков пожаловался на качество патронов. Он пригрозил закончить карьеру, сообщил «Матч ТВ».
Спортсмен рассказал, что на последних тренировках не мог контролировать стрельбу, патрон «летел, куда хотел».
«Я так бегать не готов», — предупредил он.
Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафетной гонке. Он также четырехкратный чемпион Европы и многократный призер Кубка мира.
В январе 2022 года российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов уступили первое место норвежцам.