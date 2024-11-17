Биатлонист Бабиков сказал, что готов завершить карьеру из-за нехватки патронов

Российский биатлонист, чемпион мира Антон Бабиков пожаловался на качество патронов. Он пригрозил закончить карьеру, сообщил «Матч ТВ» .

Спортсмен рассказал, что на последних тренировках не мог контролировать стрельбу, патрон «летел, куда хотел».

«Я так бегать не готов», — предупредил он.

Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафетной гонке. Он также четырехкратный чемпион Европы и многократный призер Кубка мира.

В январе 2022 года российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов уступили первое место норвежцам.