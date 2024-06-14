Би Джей Джонсон перешел из пермской «Пармы» в «Локомотив-Кубань»

Американский форвард Би Джей Джонсон, ранее выступавший за пермскую «Парму» перешел в «Локомотив-Кубань». Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на сайт команды.

В минувшем сезоне баскетболиста признали абсолютным лидером по очкам — он набрал 18,5 балла за 38 сыгранных матчей в Единой Лиге ВТБ. Джонсона также включили в топ-3 лидеров «Пармы» по подборам.

У спортсмена был заключен контракт с «Пармой» всего на один сезон.