Би Джей Джонсон перешел из пермской «Пармы» в «Локомотив-Кубань»
Американский форвард Би Джей Джонсон, ранее выступавший за пермскую «Парму» перешел в «Локомотив-Кубань». Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на сайт команды.
В минувшем сезоне баскетболиста признали абсолютным лидером по очкам — он набрал 18,5 балла за 38 сыгранных матчей в Единой Лиге ВТБ. Джонсона также включили в топ-3 лидеров «Пармы» по подборам.
У спортсмена был заключен контракт с «Пармой» всего на один сезон.
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