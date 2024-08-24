Комментатор Генич: у «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»

«Зенит» и «Спартак» 24 августа сразятся в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Шансы москвичей на победу над петербуржцами в беседе с 360.ru оценил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Безусловно, [шансы] есть. И непонятно, почему их не может не быть. И они были в прошлые сезоны. Вопрос реализации этих шансов и реализации своих возможностей. Сейчас „Спартак“ на ходу, играет достаточно результативно, играет интересно с новым тренером и едет в Петербург уверенным в своих силах», — подчеркнул специалист.

По его словам, многое зависит не от «Спартака», а от «Зенита» — «бело-голубые» являются фаворитом в паре, даже несмотря на отсутствие некоторых ведущих игроков.

«Потому что когда „Зенит“ предельно мотивирован, когда „Зенит“ предельно сконцентрирован на результате, плюс играет дома, и статистика за „Зенит“, то я бы здесь больше плясал от возможностей „Зенита“», — заключил Генич.

В настоящее время «бело-голубые» лидируют в таблице РПЛ-2024/25. В начале августа главный тренер петербургского клуба Сергей Семак рассказывал о подготовке команды к состязаниям.