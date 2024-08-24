«Безусловно, есть». Генич — о шансах «Спартака» на победу в матче с «Зенитом»

Комментатор Генич: у «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»

Фото: РИА «Новости»

«Зенит» и «Спартак» 24 августа сразятся в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Шансы москвичей на победу над петербуржцами в беседе с 360.ru оценил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Безусловно, [шансы] есть. И непонятно, почему их не может не быть. И они были в прошлые сезоны. Вопрос реализации этих шансов и реализации своих возможностей. Сейчас „Спартак“ на ходу, играет достаточно результативно, играет интересно с новым тренером и едет в Петербург уверенным в своих силах», — подчеркнул специалист.

По его словам, многое зависит не от «Спартака», а от «Зенита» — «бело-голубые» являются фаворитом в паре, даже несмотря на отсутствие некоторых ведущих игроков.

«Потому что когда „Зенит“ предельно мотивирован, когда „Зенит“ предельно сконцентрирован на результате, плюс играет дома, и статистика за „Зенит“, то я бы здесь больше плясал от возможностей „Зенита“», — заключил Генич.

В настоящее время «бело-голубые» лидируют в таблице РПЛ-2024/25. В начале августа главный тренер петербургского клуба Сергей Семак рассказывал о подготовке команды к состязаниям.

«Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Все отразится на кошельке». Что известно о повышении утильсбора в 2024 году

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Август катастроф: 20 лет назад смертницы взорвали два российских самолета

Richard R. Schünemann

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте