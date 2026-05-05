«Без нас не будет турнира». Соболенко пригрозила бойкотом из-за призовых Большого шлема

Белорусская теннисистка и первая ракетка мира Арина Соболенко призвала спортсменов отказаться от участия в турнирах Большого шлема из-за значительного снижения призовых. В комментарии телеканалу Sky News она заявила, что основной доход от соревнований идет организаторам.

Вместе со своим коллегой — итальянским спортсменом Янником Синнером — теннисистка объявила, что сильно разочарована призовым фондом Открытого чемпионата Франции.

В ходе выступления спортсмены подчеркнули, что рассчитывают на улучшение своего положения и в других турнирах Большого шлема: Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне и Открытом чемпионате США.

«Без нас не было бы ни турнира, ни такого зрелищного мероприятия. Мы заслуживаем, чтобы нам платили больше. Думаю, что в какой-то момент мы объявим бойкот. Это будет единственный способ бороться за наши права», — заявила Соболенко.

По данным телеканала организаторы Открытого чемпионата Франции объявили, что увеличат общий призовой фонд на 10% — до 53,5 миллиона фунтов стерлингов (69 миллионов долларов).

Игроки обратили внимание, что реальность расходится с заявлениями организаторов и доля их доходов в турнирах Roland Garros упала в 2026 году почти на 15%.

