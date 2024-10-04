BetBoom: теннисист Рублев рассказал, что смог избежать ампутации после травмы на турнире US Open

Теннисист Андрей Рублев в беседе с изданием BetBoom рассказал, что ему удалось избежать ампутации после травмирования на турнире US Open благодаря оперативному вмешательству медиков.

У спортсмена обнаружили проблему в первые три-четыре часа после окончания матча. Специалисты предупредили, что после пяти часов без медицинской помощи ампутация становилась неизбежной.

Как написала «Москва.ру», после операции Рублев находился около месяца на реабилитации, а спустя время встретился в Пекине с Бу Юньчаокэтэ.