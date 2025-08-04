«Бессмысленная и тупая»: Медведев дал оценку кричалке хейтеров «Зенита»

Популярная среди противников петербургского футбольного клуба кричалка «Зенит — позор российского футбола» бессмысленна и тупа. Об этом сообщил Telegram-каналу «Mash на спорте» председатель правления клуба Александр Медведев.

При этом он отказался оценивать размер штрафа, наложенного за нее, сказав, что этим должны заниматься соответствующие органы.

Ранее канал сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза планирует наказывать клубы за такую кричалку от болельщиков на 10 тысяч рублей за каждый конкретный случай. Ранее их штрафовали выборочно.

Однако «Чемпионат» со ссылкой на источник утверждает, что по ходу сезона в дисциплинарный регламент нельзя вносить никакие изменения, поэтому информация о новом штрафе — фейк.