Белорусский полузащитник Пасевич пополнил состав саратовского «Сокола»

Пресс-служба саратовского футбольного клуба «Динамо-Сокол» официально подтвердила переход 26-летнего полузащитника сборной Беларуси Романа Пасевича. Об этом сообщил сайт sarinform.ru .

До перехода футболист представлял российскую Премьер-Лигу, выступая за казанский «Рубин», башкирскую «Уфу» и «Сочи». Прошлым летом Пасевич отправился в Словению играть за местную команду «Мура».

Игровой стиль Пасевича характеризуется агрессивностью и способностью создавать острые моменты. Именно успехи в Первом дивизионе помогли привлечь внимание саратовских селекционеров. Отмечается, что в минувшем сезоне Пасевич провел на поле 36 официальных матчей.