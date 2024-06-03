Белорус Алексей Шнырко выиграл первый этап велогонки «Золото Ладоги»

Белорусский гонщик Алексей Шнырко победил в первом этапе международной многодневной велогонки «Золото Ладоги». Мероприятие включили в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Гонка состоялась 1 июня на самом современном автодроме России. Он расположен в Ленобласти.

Гонщик из Белоруссии отметил, что подобные соревнования на автодромах проводят только в России.

«Это всегда высокие скорости, быстрые повороты, поэтому сложно было оторваться, так и финишировали большой группой», — подчеркнул Шнырко.

Одним из главных итогов велогонки стало взаимодействие с зарубежными спортсменами.

«Впервые к нам приехали велосипедисты из Вьетнама. Снова продемонстрировали свой уровень белорусы, которых много и в составах российских команд», — отметил главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян.

Для сопровождения и техпомощи гонщикам АвтоВАЗ предоставила автомобили Lada Vesta SW Cross NG и Lada Niva Travel. Все участники были застрахованы ООО СК «Сбербанк страхование».