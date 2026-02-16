Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о расторжении контракта с американцем Ноа Вонле

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о расторжении контракта с американским центровым Ноа Вонле. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Зенит» поблагодарил спортсмена за время, проведенное в команде, и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере.

Соглашение с «Зенитом» баскетболист подписал в ноябре 2025 года. Через месяц после подписания договора, готовясь к матчу группового этапа WBC против «Игокеи», он получил повреждение ахиллова сухожилия и выбыл из строя на неопределенный срок.

Ранее Neva.Today сообщала, что капитан баскетбольного «Зенита» Трент Фрейзер стал самым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.