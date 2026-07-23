Баскетбольный клуб «Зенит» анонсировал начало подготовки к новому сезону

Баскетбольный клуб «Зенит» обнародовал план подготовки команды к новому сезону. Спортсмены выйдут из отпуска пятого августа, после чего в течение двух дней пройдут медицинский осмотр. Об этом написала Neva.Today .

Старт тренировочного процесса намечен на восьмое августа. Две недели команда будет работать в Санкт-Петербурге, а затем отправится на сбор в Белград. Там запланированы три контрольных матча.

После возвращения в Санкт-Петербург «Зенит» примет участие в Кубке Кондрашина и Белова. Турнир состоится седьмого и восьмого сентября. Завершающим этапом подготовки станет участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ в Москве с шестнадцатого по девятнадцатое сентября.