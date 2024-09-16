Баскетбольная Евролига объявила о введении потолка зарплат

Изменения финансовых правил произошли в баскетбольной Евролиге. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные организации.

Теперь в турнире будет существовать потолок зарплат. Его разобьют на два уровня: на отметках 40% и 60% от среднегодового дохода за два сезона.

Первый вариант не учитывает выручку двух самых высокооплачиваемых спортсменов клуба. Отмечается, что превышение станет поводом платить налог на роскошь.