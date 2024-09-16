Баскетбольная Евролига объявила о введении потолка зарплат
Изменения финансовых правил произошли в баскетбольной Евролиге. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные организации.
Теперь в турнире будет существовать потолок зарплат. Его разобьют на два уровня: на отметках 40% и 60% от среднегодового дохода за два сезона.
Первый вариант не учитывает выручку двух самых высокооплачиваемых спортсменов клуба. Отмечается, что превышение станет поводом платить налог на роскошь.
Более 9 тысяч дефектов устранили на дорогах Подмосковья за неделю
Более 30 предприятий приняли участие в ярмарке вакансий в Шатуре
Музей о героях-земляках открылся в школе № 3 в Наро-Фоминске
Ветслужба Подмосковья провела свыше миллиона вакцинаций рогатого скота с января
Домашних животных бесплатно вакцинировали от бешенства в Наро-Фоминске
«С ним не работали». У напавшего на школу в Челябинске не было психологической поддержки
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте