Баскетболист ЦСКА Самсон Руженцев перейдет в пермскую «Парму» на правах аренды
Форвард баскетбольного ЦСКА Самсон Руженцев перейдет в пермскую «Парму» на правах аренды на один год. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу команды.
В составе армейцев Руженцев стал чемпионом Единой лиги ВТБ и России, победителем конкурса по броскам сверху на «Матче звезд» Единой лиги ВТБ, серебряным призером Суперкубка Единой лиги ВТБ.
В 14-летнем возрасте он уехал в США, где провел один сезон в NCAA. В 2021 году баскетболист принял решение продолжить карьеру в профессиональном баскетболе, подписав контракт с сербской «Мегой».
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