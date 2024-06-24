Баскетболист ЦСКА Самсон Руженцев перейдет в пермскую «Парму» на правах аренды

Форвард баскетбольного ЦСКА Самсон Руженцев перейдет в пермскую «Парму» на правах аренды на один год. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу команды.

В составе армейцев Руженцев стал чемпионом Единой лиги ВТБ и России, победителем конкурса по броскам сверху на «Матче звезд» Единой лиги ВТБ, серебряным призером Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В 14-летнем возрасте он уехал в США, где провел один сезон в NCAA. В 2021 году  баскетболист принял решение продолжить карьеру в профессиональном баскетболе, подписав контракт с сербской «Мегой».

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