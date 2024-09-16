Баскетболист Егор Вяльцев завершил профессиональную карьеру в 38 лет
Баскетболист, бывший игрок клуба «Зенит» Егор Вяльцев завершил свою спортивную карьеру в 38 лет. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу клуба.
Отмечается, что теперь Вяльцев будет работать тренером.
За свою карьеру баскетболист выступал за «Пулково», московский ЦСКА, пермский «Урал-Грейт» и подмосковные «Триумф» и «Химки». В составе «Зенита» игрок впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
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