Баскетболист Егор Вяльцев завершил профессиональную карьеру в 38 лет

Баскетболист, бывший игрок клуба «Зенит» Егор Вяльцев завершил свою спортивную карьеру в 38 лет. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что теперь Вяльцев будет работать тренером.

За свою карьеру баскетболист выступал за «Пулково», московский ЦСКА, пермский «Урал-Грейт» и подмосковные «Триумф» и «Химки». В составе «Зенита» игрок впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ.