Баскетболист Андрей Воронцевич покинет «Пари Нижний Новгород»

Форвард баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Андрей Воронцевич покинет команду. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на соцсети клуба.

Игрок воспользовался опцией выхода из контракта. Руководство команды поблагодарило его за продуктивную работу.

Отмечается, что в этом сезоне Воронцевич сыграл в 32 матчах в составе «Пари НН» в рамках Единой Лиги ВТБ. Спортсмен пришел в клуб в июле 2023 года.

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