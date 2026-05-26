«Автомобилист» расторг контракт с одним из лучших легионеров

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о досрочном расторжении контракта с 36-летним нападающим Стефаном Да Костой. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

За время выступления за «Автомобилист» Стефан Да Коста стал одним из самых результативных игроков в истории клуба. С сезона 2018/2019 по сезон 2021/2022 он провел в команде 368 матчей, забросил 112 шайб и отдал 203 результативные передачи. Всего за карьеру игрока на счету более 300 очков.

В минувшем сезоне 2025/2026 на счету ветерана 56 матчей, в которых он набрал 46 очков, став самым результативным игроком команды. Однако даже такой вклад не помог «Автомобилисту» пройти дальше первого раунда Кубка Гагарина. В упорной серии екатеринбуржцы уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» (2-4).

«Контракт с 36-летним игроком расторгнут по взаимному соглашению сторон. Наш клуб выплатил Стефану полагающуюся в соответствии с регламентом компенсацию», — говорится в заявлении уральского клуба.