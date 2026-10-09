«Автодор» подписал контракт с уроженцем Норвегии Захаровым

Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» подписал контракт с центровым Павлом Захаровым. Об этом сообщили «СарИнформ» в пресс-службе команды.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027.

Захаров родился 3 мая 2001 года в норвежском городе Сер-Варангер в семье профессионального волейболиста Александра Захарова. Вместе с семьей переехал в Санкт-Петербург, где начал заниматься баскетболом. Рост игрока — 212 сантиметров.

Он воспитанник клуба «Зенит». В 2018 году присоединился к московскому ЦСКА. Продолжил карьеру в США, выступал за академию Montverde Academy, играл в первом дивизионе NCAA за университет Гонзага и Калифорнийский баптистский университет.

Вернувшись в Европу, выступал за эстонский «Тарту». Затем вновь пополнил систему ЦСКА, став одним из лидеров ЦСКА-2. В сезоне 2023/24 дебютировал за основную команду армейцев в Суперкубке Единой лиги ВТБ. После этого играл за нижегородский «Пари НН» и «Динамо» Владивостока.