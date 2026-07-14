Сегодня состоится важный матч между сборными Франции и Испании на чемпионате мира по футболу. Как отметил серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и игрок футбольной команды «Старко» Илья Авербух, эта игра является одной из главных «вывесок» турнира, написал RTVI .

Авербух считает, что у французов есть небольшое преимущество за счет мотивации. Для главного тренера Дидье Дешама этот чемпионат — последний, а победа выведет команду в третий финал подряд.

Матч пройдет 14 июля в Арлингтоне, штат Техас. Начало — в 22:00 по московскому времени. Перед игрой объявят минуту молчания в память о жертвах теракта в Ницце 14 июля 2016 года.

По словам Авербуха, нынешний чемпионат мира ярко показывает значение лидеров в топ-командах. Он отметил таких игроков, как Месси, Роналду, Кейн и Холанд.

Отвечая на вопрос о плане Б на случай, если у лидеров игра не задастся, Авербух подчеркнул высокий уровень обеих сборных, но все же отдал небольшое предпочтение Франции.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года и дошла до финала турнира 2022-го. После ЧМ-2026 специалист покинет пост главного тренера французской сборной.