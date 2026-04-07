«Авангард» подпишет новый контракт с Джованни Фьоре

Руководство «Авангарда» достигло соглашения о подписании нового однолетнего контракта с нападающим Джованни Фьоре. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Действующее соглашение игрока с клубом истекает 31 мая 2026 года. Также стало известно, что канадский форвард рассматривает возможность получения российского гражданства.

Фьоре проводит третий сезон в FONBET КХЛ и второй — в составе «Авангарда», куда он перешел из «Адмирала» по обмену. В текущем сезоне 29-летний нападающий сыграл 67 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 27 очков.