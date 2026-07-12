Аргентинский футболист Пабло Солари назвал Москву одним из самых комфортных городов

Аргентинский футболист московского «Спартака» Пабло Солари в интервью Metaratings.ru поделился своими впечатлениями о жизни в столице России, сравнив ее с другими городами мира.

По мнению футболиста, Москва — один из самых комфортных городов, где он жил, сопоставимый с Мадридом. Жизнь в Москве дороже, чем в Аргентине, и, возможно, цены в Москве увеличились после 2022 года, сказал он.

На счету Солари 39 матчей и 10 мячей за «Спартак» в РПЛ. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до июня 2029 года.