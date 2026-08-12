Апшацев признался, что Даку удивил его переходом в «Спартак»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Марат Апшацев назвал Никиту Глушкова открытием старта сезона и поддержал Мирлинда Даку после его перехода в «Спартак», сообщает Metaratings.ru .

Апшацев рассказал о футболистах, которые приятно удивили его в начале сезона, после матча третьего тура РПЛ с московским «Динамо». Махачкалинская команда уступила со счетом 1:3.

«Давайте назову игрока нашей команды Никиту Глушкова. Даку еще удивил, что перешел в „Спартак“. Надеюсь, у него все получится», — сказал Апшацев.

Даку дебютировал за «Спартак» 9 августа в матче с «Краснодаром», который москвичи проиграли со счетом 1:2. Форвард вышел на замену, но результативными действиями не отметился.

Апшацев ранее играл с Даку в «Рубине». Контракт 28-летнего нападающего со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года. За казанский клуб он забил 38 голов и отдал десять передач в 93 матчах.