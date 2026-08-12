Апшацев допустил, что «Динамо» может войти в восьмерку РПЛ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Марат Апшацев сообщил, что команда рассчитывает закрепиться в первой восьмерке Российской премьер-лиги, передает Metaratings.ru .

Апшацев высказался о целях махачкалинского клуба после матча третьего тура РПЛ против московского «Динамо». Встреча завершилась поражением команды Вадима Евсеева со счетом 1:3.

«Конечно, мы верим, что можем закрепиться в первой восьмерке. Конкретной задачи на сезон руководством поставлено не было, но внутри коллектива у нас задача — выигрывать каждый матч и набирать очки», — сказал Апшацев.

После трех туров махачкалинское «Динамо» набрало шесть очков и занимает пятое место в таблице РПЛ.

16 августа команда сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». Матч начнется в 17:00 мск.