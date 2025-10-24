Анзор Кавазашвили назвал высочайшим человеком легендарного защитника Виктора Шустикова

Виктор Михайлович Шустиков, знаменитый защитник московского «Торпедо» и сборной СССР, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Российский футбольный союз подтвердил эту печальную новость. Об этом написал KP.RU .

Многолетний партнер Виктора по клубу и национальной команде Анзор Амберкович Кавазашвили поделился своими воспоминаниями о нем: «Это был замечательный не только футболист, но и человек... Это был высочайший человек, спокойный, рассудительный, не конфликтный, добрейший парень, который всегда улыбался».

Виктор Шустиков играл за московское «Торпедо» с 1958 по 1972 годы и с 1968 года был капитаном команды.