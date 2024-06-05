Ansa: Антонио Конте получил должность главного тренера в ФК «Наполи»

Антонио Конте назначили на пост главного тренера в итальянском футбольном клубе «Наполи». Об этом сообщил сайт Ansa со ссылкой на представителей команды.

Наставник уже подписал контракт. Срок действия соглашения истекает 30 июня 2027 года.

Напомним, в марте 2023 года Конте покинул английский «Тоттенхэм Хотспур». До этого он занимал должность тренера в «Челси», сборной Италии, «Ювентусе» и других клубах, добавили «Известия».

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