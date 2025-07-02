«Амкар-Пермь» расторг контракты с двумя футболистами

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» объявил о расставании с полузащитником Ильей Петуховым и вратарем Ризваном Ташаевым. Пресс-служба команды подтвердила, что контракты с игроками расторгнуты по соглашению сторон. Об этом сообщил сайт properm.ru .

Петухов перешел в пермский клуб из московского «Локомотива» в феврале, однако перед стартом сезона получил травму и не успел дебютировать за основной состав. Ташаев же выступал за «Амкар-Пермь» на правах аренды с марта, прибыв из «Ахмата».

Клуб поблагодарил игроков за проделанную работу и пожелал удачи в дальнейшем развитии карьеры.

Следующий матч команда проведет 6 июля против «Акрона-2» в Жигулевске. Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени. «Амкар-Пермь» продолжает занимать первую строчку турнирной таблицы, тогда как соперник располагается на 12-й позиции.