Американский игрок Террелл Картер будет играть в составе «Пармы»

Пресс-служба баскетбольного клуба «Парма» объявила о подписании контракта с новым игроком команды — американским центровым Терреллом Картером. Двухметровому баскетболисту 29 лет, и он проведет сезон 2023/2024 именно в Перми, написал properm.ru .

Картер начинал свою спортивную карьеру в университете штата Калифорния, город Фресно (Fresno State), а профессиональный путь стартовал в Канаде, где он играл за клуб «Айленд Сторм». Далее игрок успел проявить себя в Европе, выступая за турецкую команду «Анадолу Баскет», португальские клубы «Абехас», «Оливейренсе» и «Бенфика», а также румынский коллектив «Стяуа».

Особенно удачным периодом карьеры Картера стали два сезона, проведенные в составе знаменитого португальского клуба «Бенфика». Здесь спортсмен демонстрировал хорошие показатели, играя не только в национальном первенстве, но и в престижной Европейской лиге чемпионов.

Прошлый сезон Картер отыграл в боснийско-герцеговинском клубе «Игокеа».