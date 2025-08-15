Американский игрок Винс покинет БК «Зенит» после двух сезонов

По завершении контракта американский баскетболист Винс покидает команду из Санкт-Петербурга. В БК «Зенит» рассказали, что за два года игрок стал важной частью коллектива и помог ему достичь значительных успехов. Об этом сообщило местное СМИ.
За это время спортсмен сыграл 117 матчей и набрал 1251 очко. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Кондрашина и Белова, завоевал Суперкубок и бронзовые медали, а также помог взять серебро и бронзу Единой лиги.
«Сине-бело-голубые благодарят Винса за все, чего нам удалось достичь вместе, и желают удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении клуба.
Ранее «МК в Питере» писал о победе БК «Зенит» над командой «Астана» в матче Единой лиги.
