Американский форвард Омари Спеллмен покинул баскетбольный «Зенит»

Американский форвард Омари Спеллмен ушел из баскетбольного клуба «Зенит». Контракт с игроком расторгли по соглашению сторон. Об этом пишет сайт Neva.today со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.
Спортсмен выступал за петербургский клуб чуть меньше года. В июле прошлого года он перешел в «Зенит» и помог команде выиграть предсезонный турнир Кубок Кондрашина и Белова, а также завоевать бронзовые медали Суперкубка.
В Единой лиге ВТБ Спеллмен провел 23 матча. Он набрал в среднем 10,7 очка и занял второе место в турнире по точности дальних бросков.
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