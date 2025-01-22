Американский форвард Омари Спеллмен покинул баскетбольный «Зенит»

Американский форвард Омари Спеллмен ушел из баскетбольного клуба «Зенит». Контракт с игроком расторгли по соглашению сторон. Об этом пишет сайт Neva.today со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.

Спортсмен выступал за петербургский клуб чуть меньше года. В июле прошлого года он перешел в «Зенит» и помог команде выиграть предсезонный турнир Кубок Кондрашина и Белова, а также завоевать бронзовые медали Суперкубка.

В Единой лиге ВТБ Спеллмен провел 23 матча. Он набрал в среднем 10,7 очка и занял второе место в турнире по точности дальних бросков.