Американский форвард Кевин Лабанк пополнил состав «Шанхайских Драконов»

Нападающий Кевин Лабанк заключил соглашение с клубом «Шанхайские Драконы» до окончания текущего хоккейного сезона. Об этом проинформировал сайт Neva.Today со ссылкой на спортивного обозревателя Артура Хайруллина.

Ранее сообщалось, что хоккеиста хотел приобрести клуб «Динамо-Минск», однако китайский коллектив сумел переубедить игрока.

За минувший сезон Лабанк выступал за команду «Коламбус Блю Джекетс», проведя 34 матча регулярки и набрав 12 (2+10) баллов. За всю карьеру в Национальной Хоккейной Лиге американец принял участие в 542 играх, заработав суммарно 251 (89+162) очко.

Стоит отметить, что команда «Шанхайские Драконы» проводит домашние игры на площадке петербургского стадиона «СКА Арена».