Американский баскетболист Стэнли Уиттакер покинет пермский клуб «Парма»

Американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер завершил сотрудничество с российским клубом «Парма». Руководство команды не будет продлевать контракт с игроком. Об этом сообщил сайт «Спорт-Экспресс» .

За сезон, проведенный в Перми, Уиттакер принял участие в 15 матчах, демонстрируя среднюю статистику: 13,1 очка, 6,5 передачи и 2,7 подбора, отметил сайт properm.ru.

Сообщается, что ранее, в январе-феврале 2025 года, 30-летний баскетболист рассматривал возможность перехода в другие европейские клубы. До переезда в Россию Уиттакер успел поиграть за австрийский «Грац», немецкий «Карлсруэ Лайонс», «Вюрцбург Баскет» и итальянскую команду «Динамо Сассари». В сезоне 2024–2025 годов он представлял екатеринбургский «Уралмаш», с которым завоевал бронзу Кубка России.

Карьера американца началась в Литве, где он дебютировал в профессиональном клубе «Ионава». Позднее он переехал в Германию, где отличился игрой за «Карлсруэ» и «Вюрцбург», став лучшим бомбардиром чемпионата Австрии в сезоне 2020/2021.