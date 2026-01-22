Алиев обвинил УЕФА в предвзятом судействе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил швейцарского арбитра Сандро Шерера в предвзятости. По словам Алиева, Шерер принимал несправедливые решения в пользу немецкого «Айнтрахта» в матче Лиги чемпионов против азербайджанского «Карабаха».

В среду «Карабах» одержал домашнюю победу над «Айнтрахтом» со счетом 3:2 в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов. На 78-й минуте судья Шерер назначил пенальти в пользу гостей после нарушения Ансгара Кнауффа в штрафной.

«От всей души поздравляю футбольный клуб „Карабах“ с блестящей победой над командой „Айнтрахт“ в матче основного этапа Лиги чемпионов! Несмотря на несправедливые и предвзятые решения судьи, справедливость все равно восторжествовала», — написал Алиев в Instagram*.

Судьи, назначенные УЕФА, вновь пытаются остановить «Карабах» на пути к победе своими необъективными решениями, отметил Алиев. Хотелось бы, чтобы УЕФА объяснил, кто назначил этого арбитра, добавил он.

«Карабах» занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

