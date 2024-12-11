Алексея Батракова из «Локомотива» признали лучшим молодым футболистом года

Алексей Батраков, выступающий за московский «Локомотив», стал обладателем премии «Первая пятерка». Его признали лучшим молодым футболистом года в России, сообщил RT .

Футболист сыграл за команду 23 матча во всех турнирах, отметился 11 мячами и восемью передачами.

На данный момент «Локомотив» занимает пятую строчку с 35 очками в турнирной таблице РПЛ. Лидером является команда «Краснодар», в активе у которой числятся 39 очков.