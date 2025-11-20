Алексей Симаков стал новым помощником главного тренера АКМ

В тренерском штабе хоккейного клуба АКМ произошли изменения: помощником главного тренера Вадима Епанчинцева назначен Алексей Симаков. Об этом написала «ТСН24» .

Как сообщает пресс-служба клуба, Симаков имеет опыт работы в Континентальной хоккейной лиге и будет заниматься работой с нападающими и специальностью в большинстве.

Кроме того, Алексей Кривченков, ранее работавший в АКМ, перешел в тренерский штаб команды КХЛ «Сибирь». Таким образом, изменения в тренерском штабе АКМ направлены на повышение квалификации и эффективности работы с командой.