Алексей Немов представил в Москве гимнастическое шоу «Легенды спорта. Наследие»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов представил в Москве шоу «Легенды спорта. Наследие». На одной сцене выступили более 350 гимнастов, акробатов, танцоров и других профессионалов.

Каждый эпизод включает в себя главу из отечественной истории: от русских сказок, гжели и архитектуры до великих литераторов и советского кинематографа.

«У нас выступают на одной сцене три поколения людей: маленькие звездочки; те, кто выступает из действующих спортсменов; и те, кто сошел, как я, но еще может что-то показать», — рассказал гимнаст.