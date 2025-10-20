Алексей Немов представил в Москве гимнастическое шоу «Легенды спорта. Наследие»
Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов представил в Москве шоу «Легенды спорта. Наследие». На одной сцене выступили более 350 гимнастов, акробатов, танцоров и других профессионалов.
Каждый эпизод включает в себя главу из отечественной истории: от русских сказок, гжели и архитектуры до великих литераторов и советского кинематографа.
«У нас выступают на одной сцене три поколения людей: маленькие звездочки; те, кто выступает из действующих спортсменов; и те, кто сошел, как я, но еще может что-то показать», — рассказал гимнаст.
Цифровые приглашения на постановку увидели свыше 18 миллионов человек по всей стране: от Санкт-Петербурга до Владивостока.
«Это праздник, торжество спорта, которое движет нас развиваться, не останавливаться на месте. Это культурный код нашей России», — заявил гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Главной целью шоу его создатели назвали объединение поколений и память о силе отечественных традиций.