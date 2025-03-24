Александр Мостовой выделил Месси среди лучших футболистов мира

По словам футболиста, Месси обладает уникальным талантом, который невозможно повторить, несмотря на усердие других игроков.

«Для меня Месси — номер один, человеку от Бога дарован его талант. Все могут тренироваться хоть по 100 часов, но если тебе не дано свыше, то хоть сколько бы ты ни тренировался, не будешь играть как он», — считает Мостовой.

Роналду недавно отметился голом в Лиге наций, выведя Португалию в полуфинал. Всего на счету португальца 929 голов, включая 136 за национальную команду.